Профессиональный моющий пылесос Puzzi 10/1 + Hand
Моющий пылесос Puzzi 10/1 с насадками для пола и мягкой мебели, предназначенный для чистки ковров и обивки по методу экстракции, идеален для очистки малых площадей. Оснащен крюком для кабеля и держателем для рукоятки с удлинительной трубкой.
Моющий пылесос Kärcher Puzzi 10/1, укомплектованный насадкой для пола и насадкой для мягкой мебели, прекрасно подходит для эффективной гигиенической уборки в помещениях малой и средней площади. Этот моющий пылесос с давлением разбрызгивания 1 бар бережно и тщательно очищает текстильные поверхности, в частности ковры и обивку мягкой мебели. Узкая насадка для пола с шарниром обеспечивает эффективную уборку даже в тесных и заставленных мебелью помещениях. Аппарат снабжен крюком для подвешивания кабеля и фиксатором для закрепления рукоятки и удлинительной трубки на корпусе.
Особенности и преимущества
Отличное качество очистки
- Эффективная очистка с видимым результатом.
- Насадка для мебели обеспечивает чрезвычайно тонкое и равномерное распиление.
Практичная насадка для мягкой мебели
- Легкая и тщательная очистка обивки мягкой мебели и прочих текстильных поверхностей.
- Идеально подходит для чистки салона автомобиля.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
- Быстрое и простое наполнение бака чистой водой.
- Простой и удобный слив грязной воды.
Простое управление благодаря двум большим кнопкам.
- Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
- Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
- Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Эргономичная ручка для переноски
- Возможность транспортировки по лестницам и ступенькам одной рукой.
- Держатель для удлинительной трубки на ручке для переноски обеспечивает удобную и безопасную транспортировку.
Держатель для сетевого кабеля
- Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
- Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
- Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Большие задние колеса и передние ролики, которые поворачиваются на 360°.
- Легкое маневрирование даже на неровных поверхностях.
- Высокая маневренность и удобство эксплуатации в процессе уборки.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Благодаря конструкции с клипсой, насадка для обивки всегда под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|20 - 25
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Расход моющего раствора (л/мин)
|1
|Давление распыления (бар)
|1
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|10 / 9
|Мощность турбины (Вт)
|1250
|Мощность насоса (Вт)
|40
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|10,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|14,3
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Насадка для мягкой мебели
- Моющее средство: Таблетки RM 760, 2 шт.
- Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
- Держатель для сетевого кабеля
- Пистолет с функцией распыления и всасывания.
- Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
Оснащение
- Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
- Держатель насадки для пола
- Форсунка: Насадка для мягкой мебели, синий
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Области применения
- Для интенсивной глубокой очистки обивки мягкой мебели
- Для устранения пятен с текстильных поверхностей
- Для очистки всех текстильных поверхностей, включая салоны автомобилей