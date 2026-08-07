Профессиональный моющий пылесос Puzzi 10/1 + Hand

Моющий пылесос Puzzi 10/1 с насадками для пола и мягкой мебели, предназначенный для чистки ковров и обивки по методу экстракции, идеален для очистки малых площадей. Оснащен крюком для кабеля и держателем для рукоятки с удлинительной трубкой.

Моющий пылесос Kärcher Puzzi 10/1, укомплектованный насадкой для пола и насадкой для мягкой мебели, прекрасно подходит для эффективной гигиенической уборки в помещениях малой и средней площади. Этот моющий пылесос с давлением разбрызгивания 1 бар бережно и тщательно очищает текстильные поверхности, в частности ковры и обивку мягкой мебели. Узкая насадка для пола с шарниром обеспечивает эффективную уборку даже в тесных и заставленных мебелью помещениях. Аппарат снабжен крюком для подвешивания кабеля и фиксатором для закрепления рукоятки и удлинительной трубки на корпусе.

Особенности и преимущества
Отличное качество очистки
  • Эффективная очистка с видимым результатом.
  • Насадка для мебели обеспечивает чрезвычайно тонкое и равномерное распиление.
Практичная насадка для мягкой мебели
  • Легкая и тщательная очистка обивки мягкой мебели и прочих текстильных поверхностей.
  • Идеально подходит для чистки салона автомобиля.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
  • Быстрое и простое наполнение бака чистой водой.
  • Простой и удобный слив грязной воды.
Простое управление благодаря двум большим кнопкам.
  • Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
  • Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
  • Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Эргономичная ручка для переноски
  • Возможность транспортировки по лестницам и ступенькам одной рукой.
  • Держатель для удлинительной трубки на ручке для переноски обеспечивает удобную и безопасную транспортировку.
Держатель для сетевого кабеля
  • Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
  • Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
  • Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Большие задние колеса и передние ролики, которые поворачиваются на 360°.
  • Легкое маневрирование даже на неровных поверхностях.
  • Высокая маневренность и удобство эксплуатации в процессе уборки.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Благодаря конструкции с клипсой, насадка для обивки всегда под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. производительность по площади (м²/ч) 20 - 25
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Расход моющего раствора (л/мин) 1
Давление распыления (бар) 1
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 10 / 9
Мощность турбины (Вт) 1250
Мощность насоса (Вт) 40
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Длина кабеля (м) 7,5
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 10,5
Вес (с упаковкой) (кг) 14,3
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 690 x 325 x 440

Scope of supply

  • Насадка для мягкой мебели
  • Моющее средство: Таблетки RM 760, 2 шт.
  • Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Пистолет с функцией распыления и всасывания.
  • Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.

Оснащение

  • Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
  • Держатель насадки для пола
  • Форсунка: Насадка для мягкой мебели, синий
Профессиональный моющий пылесос Puzzi 10/1 + Hand

Видео

Области применения
  • Для интенсивной глубокой очистки обивки мягкой мебели
  • Для устранения пятен с текстильных поверхностей
  • Для очистки всех текстильных поверхностей, включая салоны автомобилей
Принадлежности
Чистящее средство
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Created with AI (artificial intelligence)

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