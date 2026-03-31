Профессиональный моющий пылесос Puzzi 10/2 Adv

Моющий пылесос Puzzi 10/2 Adv в новом привлекательном дизайне, оснащенный практичными держателями для принадлежностей и кабеля, является идеальным решением для чистки текстильных поверхностей любых видов.

Puzzi 10/2 Adv, моющий пылесос с рабочим давлением 2 бара. Идеальный вариант для чистки текстильных поверхностей. В сочетании с цилиндрической щеткой PW 30/1 пылесос Puzzi 10/2 Adv демонстрирует впечатляющие результаты также на средних по площади поверхностях. Встроенный дозатор пеногасителя предотвращает чрезмерное образование пены в баке для грязной воды, прежде всего, при промывке ковровых покрытий после обработки шампунем. С дозатором пеногасителя, отделением для таблеток чистящего средства, розеткой для подключения PW 30/1 с целью увеличения производительности по площади, встроенным крюком для кабеля и фиксатором для рукоятки и удлинительной трубки.

Особенности и преимущества
Отличная эффективность уборки.
  • Эффективная глубокая очистка текстильных поверхностей.
  • Быстрое высыхание и восстановление использования очищенных объектов, благодаря эффективному сбору влаги.
  • Эффективная очистка с видимым результатом.
Обширный комплект принадлежностей для очистки ковров
  • Эластичная уплотнительная полоска для оптимального сбора влаги и эффективного высушивания поверхности.
  • Насадка для пола шириной 240 мм с интегрированной удлинительной трубкой с подводом воды.
  • Эргономичная рукоятка специально разработана для более удобного удержания насадки в руке во время работы.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
  • Быстрое и простое наполнение бака чистой водой.
  • Простой и удобный слив грязной воды.
Простое управление благодаря двум большим кнопкам.
  • Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
  • Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
  • Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Держатель для сетевого кабеля
  • Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
  • Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
  • Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Выемка в ручке для переноски предназначена для хранения удлинительной трубки с насадкой для пола.
  • Удобство при хранении и транспортировке.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. производительность по площади (м²/ч) 30 - 45
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Расход моющего раствора (л/мин) 2
Давление распыления (бар) 2
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 10 / 9
Мощность турбины (Вт) 1250
Мощность насоса (Вт) 80
Напряжение (В) 220 - 240
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 11,5
Вес (с упаковкой) (кг) 16,88
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 705 x 320 x 435

Scope of supply

  • Штепсельная розетка для моющей щетки: PW 30/1
  • Моющее средство: Таблетки RM 760, 2 шт.
  • Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
  • Отсек для хранения таблеток моющего средства.
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Насадка для пола: 240 мм
  • Пистолет с функцией распыления и всасывания.
  • Дуговая ручка для распылительной/всасывающей трубки.
  • Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
  • Распылительная/всасывающая трубка.: 1 шт.

Оснащение

  • Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
  • Форсунка: Насадка для пола, Желтый

Области применения
  • Для глубокой очистки ковров и других текстильных напольных покрытий
  • Для промежуточной очистки ковровых напольных покрытий и выведения с них пятен
  • Для тщательной очистки ковров малой площади
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

