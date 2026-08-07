Высокая производительность при компактной конструкции: мобильный синхронный генератор PGG 3/1 впечатляет высокой мощностью двигателя – 2,8 кВт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель обеспечивает автономное электроснабжение с постоянной отдаваемой мощностью на протяжении долгого времени (до 12 ч, в режиме полной нагрузки – 6,5 ч). Благодаря этому запаса топлива в 15-литровом баке может хватить на целый рабочий день. Практичная и компактная конструкция генератора PGG 3/1 позволяет использовать его в любых местах, например, на строительных площадках, в сельском хозяйстве или на объектах коммунального хозяйства. Надежные предохранительные устройства (в частности, системы защиты от перегрузки и недостатка масла) гарантируют безопасную работу генератора, а устойчивые к повреждениям колеса и складная ручка для перемещения – его легкую транспортировку. 2 штепсельные розетки с защитным контактом оснащены автоматическим регулятором напряжения, что позволяет использовать генератор для питания чувствительных электронных устройств.