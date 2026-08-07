Generator electric PGG 3/1
Alimentat cu benzină, putere de 2,8 kW, roți rezistente la perforare și rezervor de 15 litri: generatorul de curent PGG 3/1 vă oferă până la 12 ore de muncă, independent de sursele externe de alimentare.
Compact, foarte mobil și, în același timp, cu o putere de 2,8 kW generatorul de curent PGG 3/1 este o sursă de alimentare independentă, de exemplu, pe șantiere de construcții, în agricultură sau în alte aplicaţii. Motorul fiabil pe benzină în 4 timpi permite funcționarea sigură datorită puterii constante și tehnologiei sofisticate de siguranță cu protecție la suprasarcină și ulei, precum și un transport ușor si simplu al generatorului datorită roților rezistente la perforare și a unui mâner de împingere pliabil . Generatorul este echipat cu 2 prize cu împământare şi cu un regulator de tensiune automată (AVR), prin urmare, sunt potrivite şi pentru funcționarea dispozitivelor electronice sensibile. Cu o autonomie de până la 12 ore (la sarcină maximă automonia este 6,5 ore) asigurată de un rezervor de 15 litri, întreaga zi lucrătoare poate fi acoperită cu ușurință.
Caracteristici si beneficii
Ușurință extraordinară de utilizareMobilitate ridicată datorită mânerului pliabil și roților rezistente la perforare. Funcție de pornire electro pentru pornirea comodă și rapidă a motorului pe benzină.
Fiabilitate și siguranță finalăCu protecție la suprasarcină și lipsă de ulei, precum și cadru tubular din oțel pentru siguranță maximă. Cu regulator automat de tensiune (AVR) pentru funcționarea dispozitivelor electronice sensibile.
Funcționarea curățitorilor de înaltă presiune KärcherPermite utilizarea aparatelor de curățat cu înaltă presiune în zone fără alimentare externă. Potrivit pentru anumite aparate de curățat cu înaltă presiune monofazate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Performanță evaluată (kW)
|2,8
|Putere (kW)
|3
|Angrenaj
|Benzina
|Capacitate cilindru (cm³)
|208
|Putere motor (kW/hp)
|4 / 5,4
|Consumul de combustibil (l/h)
|2,3
|Capacitate rezervor (l)
|15
|Runtime cu 50% randament (h)
|12
|Runtime la 100% randament (h)
|6,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|56,1
|Greutate fără accesorii (kg)
|51,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|645 x 622 x 549
Scope of supply
- Afișarea stării de funcționare
- Ieșire continuă (12 V)
- Clasa de protecție IP 23
- Protecție scăzută de ulei și suprasarcină
- Ecartament de combustibil
- Soclu monofazat tip F (Schuko)
- Reglarea automată a tensiunii (AVR)
Video
Domenii de intrebuintare
- Sursa de energie independentă pentru municipalități, de ex. pentru aspiratoare
- Sursa de energie independentă în construcții, de ex. pentru polizoare unghiulare
- Sursa de energie independentă în agricultură, de ex. curățători de înaltă presiune