Compact, foarte mobil și, în același timp, cu o putere de 2,8 kW generatorul de curent PGG 3/1 este o sursă de alimentare independentă, de exemplu, pe șantiere de construcții, în agricultură sau în alte aplicaţii. Motorul fiabil pe benzină în 4 timpi permite funcționarea sigură datorită puterii constante și tehnologiei sofisticate de siguranță cu protecție la suprasarcină și ulei, precum și un transport ușor si simplu al generatorului datorită roților rezistente la perforare și a unui mâner de împingere pliabil . Generatorul este echipat cu 2 prize cu împământare şi cu un regulator de tensiune automată (AVR), prin urmare, sunt potrivite şi pentru funcționarea dispozitivelor electronice sensibile. Cu o autonomie de până la 12 ore (la sarcină maximă automonia este 6,5 ore) asigurată de un rezervor de 15 litri, întreaga zi lucrătoare poate fi acoperită cu ușurință.