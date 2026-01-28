Поломоечная машина B 70 R Bp Pack Classic

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 70 R Bp Pack Classic: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Наглядная панель управления с понятной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Поломоечная машина B 70 R Bp Pack Classic: Технология дисковой щетки
Технология дисковой щетки
Крепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине Замена щеток нажатием педали
Поломоечная машина B 70 R Bp Pack Classic: Компактный, узкий дизайн
Компактный, узкий дизайн
Очень маневренная машина Отличный обзор рабочей зоны Удобство транспортировки.
Дополнительные аксессуары: моп для предварительного подметания
  • Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
  • Уменьшает вероятность засорения всасывающего канала машины.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 900
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 70 / 75
Теор. производительность по площади (м²/ч) 2805
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2000
Батарея (В/Ач) 24 / 105
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 95 - 253 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 13 / 20
Ширина разворота (мм) 1650
Расход воды (л/мин) макс. 2,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Потребляемая мощность (Вт) 1400
Полная нормативная масса (кг) 345
Масса (без принадлежностей) (кг) 100
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея
  • Батарея и зарядное устройство
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
Области применения
  • Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
  • Подходит также для уборки производственных цехов и складов
