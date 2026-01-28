Поломоечная машина B 90 R Adv Bp
Особенности и преимущества
Чрезвычайная легкость маневрированияКомпактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды. Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте. Низкий центр тяжести гарантирует хорошее сцепление колес с поверхностью.
Универсальные возможностиРоликовые щетки экономят воду и моющее средство. Основные функции легко управляются переключателем EASY. На дисплее отображаются рабочие часы.
Быстрая заменаЩеточная голова легко заменяется без использования инструментов. Замена цилиндрических щеток занимает несколько секунд. Щетки или падодержатели, установленные на дисковой щеточной голове, отсоединяются одним нажатием педали.
Продолжительное время работы
- Вместительный отсек для батарей большой емкости. Не требующие обслуживания гелевые батареи.
- Два режима работы турбины - мощный и тихий (для мест, где шум неуместен)
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550 - 750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850 - 940
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|90 / 90
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|3300
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2475
|Батарея (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 4
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20 - 315 / 28 - 35
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1450 x 800 x 1200
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Система 2 резервуаров