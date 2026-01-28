Поломоечная машина B 90 R Adv Bp

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp: Чрезвычайная легкость маневрирования
Чрезвычайная легкость маневрирования
Компактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды. Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте. Низкий центр тяжести гарантирует хорошее сцепление колес с поверхностью.
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Роликовые щетки экономят воду и моющее средство. Основные функции легко управляются переключателем EASY. На дисплее отображаются рабочие часы.
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp: Быстрая замена
Быстрая замена
Щеточная голова легко заменяется без использования инструментов. Замена цилиндрических щеток занимает несколько секунд. Щетки или падодержатели, установленные на дисковой щеточной голове, отсоединяются одним нажатием педали.
Продолжительное время работы
  • Вместительный отсек для батарей большой емкости. Не требующие обслуживания гелевые батареи.
  • Два режима работы турбины - мощный и тихий (для мест, где шум неуместен)
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина щеток (мм) 550 - 750
Ширина всасывающей балки (мм) 850 - 940
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 90 / 90
Теор. производительность по площади (м²/ч) 3300
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2475
Батарея (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 4
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20 - 315 / 28 - 35
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1450 x 800 x 1200

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Система 2 резервуаров
Принадлежности
Чистящее средство
