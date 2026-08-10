Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack
Компактная и универсальная поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack, работающая от аккумулятора. С увеличенным объемом бака и переменной рабочей шириной (55-75 см). Оснащена системой FACT. Модель машины Advance оснащена панелью управления, на которой отображается рабочее состояние машины и регулируется скорость щетки и мощность турбины в зависимости от очищаемой поверхности. Аппарат имеет 4 степени силы давления на поверхность.
Все под контролем. Аккумуляторная поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack с сиденьем для водителя оснащена системой FACT (Технология гибкого управления аппаратом). Время работы и уровень чистой воды также отражено на панели управления. Универсальность этой машины обеспечивает ее возможность очищать как дисковыми, так и роликовыми щетками различной ширины (55, 65 и 75 см). Минимальный диаметр поворота всего 1,6 м делает аппарат мобильным и очень маневренным. Более того, емкость резервуара увеличен и его легко наполнять водой. Небольшие размеры делают ее компактной и транспортабельной. Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию даже при длительном пользовании аппаратом. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбины от коррозии. Суммируя, можно сказать, чтоэто идеальная альтернатива громоздким поломойным машинам с ручным управлением.
Особенности и преимущества
Чрезвычайная легкость маневрирования
Универсальные возможности
Продолжительное время работы
Быстрая замена
Переключатель EASY
Встроенное зарядное устройство
Система Fact
Тяговый привод со скоростью до 6 км / ч
Индикатор уровня чистой воды
Прямая или изогнутая всасывающая балка
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550 - 750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850 - 940
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|90 / 90
|Бункер (л)
|5 / 7
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|3300
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2475
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 170
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|230
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20 - 315 / 28 - 35
|Расход воды (л/мин)
|2,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Потребляемая мощность (Вт)
|2200
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1450 x 720 x 1180
Scope of supply
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Система 2 резервуаров