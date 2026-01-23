Поломоечная машина B 90 R Classic Bp Pack

Поломоечная управляемая водителем с питанием от аккумуляторной батареи машина B 90 R Classic Bp Pack – это компактная, универсальная с баком повышенной емкости и переменной рабочей шириной (55-75 см).

Маневренная альтернатива любой большой машине c ручным управлением! Особенностью поломоечной машины с питанием от электросети B 90 R Bp Pack является щеточная насадка нового поколения. Можно использовать роликовые и дисковые щеточные насадки разной рабочей ширины (55-75 см). Щетки управляются механизмом храпового колеса. С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность. Среди других характеристик машины - повышенная емкость бака и легкость его заполнения чистой водой. Машина – компактная, что очень удобно при хранении и транспортировке, например, в лифтах. Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного периода использования. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 90 R Classic Bp Pack: Чрезвычайная легкость маневрирования
Чрезвычайная легкость маневрирования
Компактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды. Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте. Низкий центр тяжести гарантирует хорошее сцепление колес с поверхностью.
Поломоечная машина B 90 R Classic Bp Pack: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Основные функции легко управляются переключателем EASY. На дисплее отображаются рабочие часы. Роликовые щетки экономят воду и моющее средство.
Поломоечная машина B 90 R Classic Bp Pack: Продолжительное время работы
Продолжительное время работы
Вместительный отсек для батарей большой емкости. Не требующие обслуживания гелевые батареи.
Быстрая замена
  • Щеточная голова легко заменяется без использования инструментов.
  • Замена цилиндрических щеток занимает несколько секунд.
  • Щетки или падодержатели, установленные на дисковой щеточной голове, отсоединяются одним нажатием педали.
Тяговый привод со скоростью до 6 км / ч
  • Электромагнитный тормоз
Прямая или изогнутая всасывающая балка
  • Для оптимального всасывания воды на всех типах напольных покрытий.
Большой отсек для батарей
  • Позволяет использовать более емкие батареи - для еще более длительного времени работы
Хорошая способность преодолевать подъемы и хороший клиренс
  • Для простоты транспортировки и загрузки.
Плоский складчатый фильтр, стойкий к коррозии
  • Для защиты турбины от преждевременного повреждения
Компактный и современный дизайн
  • Сверхманевренная и простая в управлении (несмотря на большой размер)
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 550 - 750
Ширина всасывающей балки (мм) 850 - 940
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 90 / 90
Бункер (л) 5 / 7
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 170
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 3,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 230 / 50 - 60
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20 - 315 / 28 - 37
Расход воды (л/мин) 3,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Потребляемая мощность (Вт) 2200
Полная нормативная масса (кг) 460
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1450 x 800 x 1200

Scope of supply

  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система 2 резервуаров
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

