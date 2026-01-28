Поломоечная машина B 90 R DOSE Bp

Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack с питанием от аккумуляторной батареи, управляемая оператором, – это компактная, универсальная машина с расширенной емкостью топливного бака, изменяемой рабочей шириной (55-75 см) и системой FACT. Модель Advance имеет панель управления для отображения всех рабочих состояний, регулирования скорости вращения щетки и полезной мощности турбины в соответствии с состоянием покрытия.Имеется возможность установки четырех величин контактного давления.Интегрированная система дозирования моющего средства (DOSE) для точной дозировки моющих средств.

Поломоечная машина с сиденьем для оператора B 90 R Adv DOSE Bp Pack с не требующей обслуживания батареей и встроенным зарядным устройством характеризуется наличием дозировочной системы DOSE для низкого потребления моющих средств. Дозировка моющего средства может регулироваться в соответствии со степенью загрязнения. Точная дозировка происходит между 0.5 и 3% (с шагом в 0.5%). Машина также оснащена Технологией гибкого управления (FACT) для оптимальной настройки скорости вращения щеток. Машина может работать с роликовыми и дисковыми щетками различной рабочей ширины (55, 65 и 75 см). Щетка использует механизм храпового колеса для продолжительного срока эксплуатации. С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность. Среди других характеристик машины – повышенная емкость бака и легкость его заполнения чистой водой. Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного периода использования. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 90 R DOSE Bp: Чрезвычайная легкость маневрирования
Чрезвычайная легкость маневрирования
Компактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды. Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте. Низкий центр тяжести гарантирует хорошее сцепление колес с поверхностью.
Поломоечная машина B 90 R DOSE Bp: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Основные функции легко управляются переключателем EASY. На дисплее отображаются рабочие часы. Роликовые щетки экономят воду и моющее средство.
Поломоечная машина B 90 R DOSE Bp: Продолжительное время работы
Продолжительное время работы
Вместительный отсек для батарей большой емкости. Не требующие обслуживания гелевые батареи. Два режима работы турбины - мощный и тихий (для мест, где шум неуместен)
Быстрая замена
  • Щеточная голова легко заменяется без использования инструментов.
  • Замена цилиндрических щеток занимает несколько секунд.
  • Щетки или падодержатели, установленные на дисковой щеточной голове, отсоединяются одним нажатием педали.
Переключатель EASY
  • Для удобства в работе. Основные функции машины управляются одним переключателем EASY. Вся необходимая информация отображается и программируется на дисплее
Система Fact
  • Для регулирования скорости вращения щеток
Тяговый привод со скоростью до 6 км / ч
  • Электромагнитный тормоз
Индикатор уровня чистой воды
  • Для постоянного контроля уровня чистой воды во время работы
Прямая или изогнутая всасывающая балка
  • Для оптимального всасывания воды на всех типах напольных покрытий.
Большой отсек для батарей
  • Позволяет использовать более емкие батареи - для еще более длительного времени работы
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 550 - 750
Ширина всасывающей балки (мм) 850 - 940
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 90 / 90
Теор. производительность по площади (м²/ч) 3300
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2475
Батарея (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 4
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20 - 315 / 28 - 35
Расход воды (л/мин) 2,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1450 x 800 x 1200

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Подметальное устройство
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина B 90 R DOSE Bp
Поломоечная машина B 90 R DOSE Bp
Поломоечная машина B 90 R DOSE Bp
Поломоечная машина B 90 R DOSE Bp
Поломоечная машина B 90 R DOSE Bp
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова