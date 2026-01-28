Поломоечная машина с сиденьем для оператора B 90 R Adv DOSE Bp Pack с не требующей обслуживания батареей и встроенным зарядным устройством характеризуется наличием дозировочной системы DOSE для низкого потребления моющих средств. Дозировка моющего средства может регулироваться в соответствии со степенью загрязнения. Точная дозировка происходит между 0.5 и 3% (с шагом в 0.5%). Машина также оснащена Технологией гибкого управления (FACT) для оптимальной настройки скорости вращения щеток. Машина может работать с роликовыми и дисковыми щетками различной рабочей ширины (55, 65 и 75 см). Щетка использует механизм храпового колеса для продолжительного срока эксплуатации. С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность. Среди других характеристик машины – повышенная емкость бака и легкость его заполнения чистой водой. Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного периода использования. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.