Поломоечная машина B 90 R DOSE Bp
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack с питанием от аккумуляторной батареи, управляемая оператором, – это компактная, универсальная машина с расширенной емкостью топливного бака, изменяемой рабочей шириной (55-75 см) и системой FACT. Модель Advance имеет панель управления для отображения всех рабочих состояний, регулирования скорости вращения щетки и полезной мощности турбины в соответствии с состоянием покрытия.Имеется возможность установки четырех величин контактного давления.Интегрированная система дозирования моющего средства (DOSE) для точной дозировки моющих средств.
Поломоечная машина с сиденьем для оператора B 90 R Adv DOSE Bp Pack с не требующей обслуживания батареей и встроенным зарядным устройством характеризуется наличием дозировочной системы DOSE для низкого потребления моющих средств. Дозировка моющего средства может регулироваться в соответствии со степенью загрязнения. Точная дозировка происходит между 0.5 и 3% (с шагом в 0.5%). Машина также оснащена Технологией гибкого управления (FACT) для оптимальной настройки скорости вращения щеток. Машина может работать с роликовыми и дисковыми щетками различной рабочей ширины (55, 65 и 75 см). Щетка использует механизм храпового колеса для продолжительного срока эксплуатации. С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность. Среди других характеристик машины – повышенная емкость бака и легкость его заполнения чистой водой. Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного периода использования. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.
Особенности и преимущества
Чрезвычайная легкость маневрированияКомпактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды. Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте. Низкий центр тяжести гарантирует хорошее сцепление колес с поверхностью.
Универсальные возможностиОсновные функции легко управляются переключателем EASY. На дисплее отображаются рабочие часы. Роликовые щетки экономят воду и моющее средство.
Продолжительное время работыВместительный отсек для батарей большой емкости. Не требующие обслуживания гелевые батареи. Два режима работы турбины - мощный и тихий (для мест, где шум неуместен)
Быстрая замена
- Щеточная голова легко заменяется без использования инструментов.
- Замена цилиндрических щеток занимает несколько секунд.
- Щетки или падодержатели, установленные на дисковой щеточной голове, отсоединяются одним нажатием педали.
Переключатель EASY
- Для удобства в работе. Основные функции машины управляются одним переключателем EASY. Вся необходимая информация отображается и программируется на дисплее
Система Fact
- Для регулирования скорости вращения щеток
Тяговый привод со скоростью до 6 км / ч
- Электромагнитный тормоз
Индикатор уровня чистой воды
- Для постоянного контроля уровня чистой воды во время работы
Прямая или изогнутая всасывающая балка
- Для оптимального всасывания воды на всех типах напольных покрытий.
Большой отсек для батарей
- Позволяет использовать более емкие батареи - для еще более длительного времени работы
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550 - 750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850 - 940
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|90 / 90
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|3300
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2475
|Батарея (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 4
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20 - 315 / 28 - 35
|Расход воды (л/мин)
|2,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1450 x 800 x 1200
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Подметальное устройство
- Система 2 резервуаров