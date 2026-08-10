Поломоечная машина B 40 W Bp
Особенности и преимущества
Три аккумулятора на выбор
- Типы аккумуляторов: необслуживаемые 70 Ah (C5), малообслуживаемые 80 Ah (C5) или необслуживаемые 105 Ач (C5).
- Встроенное зарядное устройство может быть адаптировано к различным типам аккумуляторов.
Переключатель системы управления EASY
- Простой в использовании.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Для значительного сокращения потребления энергии и времени автономной работы.
- Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Мощный тяговый привод
- Прямой и реверсивный режим работы.
- Изменяемая скорость.
Прямая или изогнутая всасывающая балка
- Для идеального всасывания на каждом этаже.
- Всасывающие балки с различными уплотнительными полосами на выбор: из натурального каучука или маслостойкого полиуретана, как для чувствительных, так и для грубых поверхностей.
Инновационная система KIK
- Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
- Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
Практичные габариты устройства
- Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
- Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|40 / 40
|Батарея (В)
|24
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 1300
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|63
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1212 x 520 x 1142
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система бак в баке