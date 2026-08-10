Поломоечная машина B 40 W Bp DOSE
Аккумуляторная поломоечная машина класса 40 литров с тяговым приводом. Идеально подходит для площадей от 400 до 1100 м². С инновационной системой ключевого доступа KIK. С роликовой или дисковой щеточной головой.
Компактная поломоечно-всасывающая машина B 40 W Bp Dose с системой автоматического дозирования чистящего средства Dose для его экономичного использования может быть дополнительно оснащена роликовыми щетками с функцией предварительного подметания или дисковой щеточной головой. Кроме того, она оснащена тяговым приводом и идеально подходит для легкого, безопасного и удобного перемещения. Новая система ключевого доступа KIK обеспечивает надежную защиту от неправильного и несанкционированного управления. Эта поломоечная машина может быть оснащена рядом других полезных опций: комплектами Home Base «Mop» или «Box» для более удобной транспортировки дополнительного уборочного инвентаря. Кроме того, машину можно оснастить системой автоматической промывки бака (Auto-Rinse), которая исключает контакт с грязью во время очистки бака для грязной воды, или системой автоматической заправки бака для чистой воды (Auto-Fill), прерывающей подачу воды при его заполнении до необходимого уровня. Инновационные принадлежности от Kärcher, например, щетки или пады с разной степенью жесткости, различные щеточные головы, всасывающие балки, делают эту поломоечную машину идеальной для выполнения широкого спектразадач по уборке.
Особенности и преимущества
Три аккумулятора на выбор
- Типы аккумуляторов: необслуживаемые 70 Ah (C5), малообслуживаемые 80 Ah (C5) или необслуживаемые 105 Ач (C5).
- Встроенное зарядное устройство может быть адаптировано к различным типам аккумуляторов.
Переключатель системы управления EASY
- Простой в использовании.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Для значительного сокращения потребления энергии и времени автономной работы.
- Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Мощный тяговый привод
- Прямой и реверсивный режим работы.
- Изменяемая скорость.
Прямая или изогнутая всасывающая балка
- Для идеального всасывания на каждом этаже.
- Всасывающие балки с различными уплотнительными полосами на выбор: из натурального каучука или маслостойкого полиуретана, как для чувствительных, так и для грубых поверхностей.
Инновационная система KIK
- Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
- Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
Практичные габариты устройства
- Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
- Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Система дозирования чистящего средства DOSE
- По желанию машину можно приобрести с интегрированной системой дозирования чистящего средства.
- Точное дозирование чистящего средства (регулируется до 3%).
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|40 / 40
|Батарея (В)
|24
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 1300
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|65
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1212 x 520 x 1142
Оснащение
- Система DOSE
- Мощный тяговый привод
- Система бак в баке
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