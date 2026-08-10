Поломоечная машина B 40 W Bp DOSE

Аккумуляторная поломоечная машина класса 40 литров с тяговым приводом. Идеально подходит для площадей от 400 до 1100 м². С инновационной системой ключевого доступа KIK. С роликовой или дисковой щеточной головой.

Компактная поломоечно-всасывающая машина B 40 W Bp Dose с системой автоматического дозирования чистящего средства Dose для его экономичного использования может быть дополнительно оснащена роликовыми щетками с функцией предварительного подметания или дисковой щеточной головой. Кроме того, она оснащена тяговым приводом и идеально подходит для легкого, безопасного и удобного перемещения. Новая система ключевого доступа KIK обеспечивает надежную защиту от неправильного и несанкционированного управления. Эта поломоечная машина может быть оснащена рядом других полезных опций: комплектами Home Base «Mop» или «Box» для более удобной транспортировки дополнительного уборочного инвентаря. Кроме того, машину можно оснастить системой автоматической промывки бака (Auto-Rinse), которая исключает контакт с грязью во время очистки бака для грязной воды, или системой автоматической заправки бака для чистой воды (Auto-Fill), прерывающей подачу воды при его заполнении до необходимого уровня. Инновационные принадлежности от Kärcher, например, щетки или пады с разной степенью жесткости, различные щеточные головы, всасывающие балки, делают эту поломоечную машину идеальной для выполнения широкого спектразадач по уборке.

Особенности и преимущества
Три аккумулятора на выбор
  • Типы аккумуляторов: необслуживаемые 70 Ah (C5), малообслуживаемые 80 Ah (C5) или необслуживаемые 105 Ач (C5).
  • Встроенное зарядное устройство может быть адаптировано к различным типам аккумуляторов.
Переключатель системы управления EASY
  • Простой в использовании.
  • Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Для значительного сокращения потребления энергии и времени автономной работы.
  • Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Мощный тяговый привод
  • Прямой и реверсивный режим работы.
  • Изменяемая скорость.
Прямая или изогнутая всасывающая балка
  • Для идеального всасывания на каждом этаже.
  • Всасывающие балки с различными уплотнительными полосами на выбор: из натурального каучука или маслостойкого полиуретана, как для чувствительных, так и для грубых поверхностей.
Инновационная система KIK
  • Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
  • Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
Практичные габариты устройства
  • Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
  • Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Система дозирования чистящего средства DOSE
  • По желанию машину можно приобрести с интегрированной системой дозирования чистящего средства.
  • Точное дозирование чистящего средства (регулируется до 3%).
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина щеток (мм) 430
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 40 / 40
Батарея (В) 24
Потребляемая мощность (Вт) до 1300
Вес (без аксессуаров) (кг) 65
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1212 x 520 x 1142

Оснащение

  • Система DOSE
  • Мощный тяговый привод
  • Система бак в баке
Поломоечная машина B 40 W Bp DOSE
Поломоечная машина B 40 W Bp DOSE
Поломоечная машина B 40 W Bp DOSE
Поломоечная машина B 40 W Bp DOSE
Поломоечная машина B 40 W Bp DOSE

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
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