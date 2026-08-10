Компактная поломоечно-всасывающая машина B 40 W Bp Dose с системой автоматического дозирования чистящего средства Dose для его экономичного использования может быть дополнительно оснащена роликовыми щетками с функцией предварительного подметания или дисковой щеточной головой. Кроме того, она оснащена тяговым приводом и идеально подходит для легкого, безопасного и удобного перемещения. Новая система ключевого доступа KIK обеспечивает надежную защиту от неправильного и несанкционированного управления. Эта поломоечная машина может быть оснащена рядом других полезных опций: комплектами Home Base «Mop» или «Box» для более удобной транспортировки дополнительного уборочного инвентаря. Кроме того, машину можно оснастить системой автоматической промывки бака (Auto-Rinse), которая исключает контакт с грязью во время очистки бака для грязной воды, или системой автоматической заправки бака для чистой воды (Auto-Fill), прерывающей подачу воды при его заполнении до необходимого уровня. Инновационные принадлежности от Kärcher, например, щетки или пады с разной степенью жесткости, различные щеточные головы, всасывающие балки, делают эту поломоечную машину идеальной для выполнения широкого спектразадач по уборке.