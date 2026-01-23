Поломоечная машина BD 43/25 C Bp
Аккумуляторная и экономичная: поломойна машина BD 43/35 C Bp с дисковой щеточной головой убирает до 1700 кв.м/ч. Подходит для поддерживающей и глубокой очистки площадей до 900 кв.м.
Компактная, маневренная, тихая, удобная в использовании - это основные отличия аккумуляторной дисковой поломоечной машины с ручным управлением - BD 43/25 C. Рабочая ширина щетки - 43 см, объем бакак - 25л. Эта машина идеально подходит для недольшиих, плотно меблированных площадей. Машину очень простая в эксплуатации и обеспечивает хороший обзор очищаемой поверхности. BD 43/25 C оснащена системой управления EASY - все рабочие элементы обозначены желтыми интуитивно понятными пиктограммами, это позволяет очень быстро обучить персонал и запустить машину в работу. Машину очень легко мыть и очищать. Мы рекомендуем эту машину для эффективной базовой и поддерживающей уборки площадей до 900 кв.м. Есть возможность выбора прямой или изогнутой всасывающей балки. Всасывающая балка заказывается отдельно.
Особенности и преимущества
Надежные и долговечные контрольные элементыРазработана для ежедневной эксплуатации Надежная, долговечная конструкция
Простота управления (система EASY)Наглядная панель управления с понятной символикой. Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Небольшая компактная машинаОчень маневренная и простая в использовании. Хороший обзор очищаемой площади
Большой отсек для всех стандартных типов батарей
- Простая установка аккумуляторов в батарейный отсек
- Также походит для работы в несколько смен.
Система Home Base
- Опции для крепления ручного инвентаря (крючки, контейнеры)
- Дополнительный инвентарь для уборки может перевозиться на корпусе машины
Доступная машина начального класса с объемом бака 25-35л
- Отличное соотношение цена-производительность
- Все только самые необходимые функции
Желтые заметные и удобные элементы управления
- Желтая кодировка элементов управления упрощает использование и сокращает время обучения персонала
Прямая, изогнутая или V-образная всасывающая балка
- Легко настроить в зависимости от состояния очищаемого пола
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Ширина всасывающей балки (мм)
|750
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|25 / 25
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1720
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1250
|Батарея (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,7
|Потребляемая мощность (Вт)
|1100
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|44
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Видео