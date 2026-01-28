Поломоечная машина BD 43/25 C Bp Pack
Компактная аккумуляторная машина серии Classic - BD 43/25 C Bp Pack, оснащена всеми необходимыми функциями и при этом содержит минимум электроники, это позволило значительно снизить ее стоимость.
BD 43/25 C Bp Pack машина с упрошенной системой управления и выгодным соотношением цена-производительность. Машина оснащена аккумуляторными батареями ёмкость. 77 Ач. Машина обладает высокой манёвренностью, обеспечивает эффективную уборку малых площадей и при этом исключительно проста в управлении. Всасывающая балка заказывается отдельно.
Особенности и преимущества
Надежные и долговечные контрольные элементыРазработана для ежедневной эксплуатации Надежная, долговечная конструкция
Простота управления (система EASY)Наглядная панель управления с понятной символикой. Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Небольшая компактная машинаОчень маневренная и простая в использовании. Очень хороший обзор обрабатываемой поверхности
Большой отсек для всех стандартных типов батарей
- Простая установка аккумуляторов в батарейный отсек
- Также походит для работы в несколько смен.
Доступная машина начального класса с объемом бака 25-35л
- Отличное соотношение цена-производительность
- Все только самые необходимые функции
Желтые заметные и удобные элементы управления
Батарея 76 Ач и отдельное зарядное устройство в комплекте
- Зарядка от любой розетки
- Не требуется питание от сети, при этом не нужен кабель, о который можно споткнуться
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Ширина всасывающей балки (мм)
|750
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|25 / 25
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1720
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|860
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 76
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 8,7
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|230 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Потребляемая мощность (Вт)
|1100
|Цвет
|антрацит
|Полная нормативная масса (кг)
|115
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|40
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Зарядное устройство
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
