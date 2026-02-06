Аккумуляторная поломойная машина толкаемого типа BD 50/55 W Classic Bp отличается прочными и долговечными компонентами, такими как щеточная голова и всасывающая балка (850 мм), которые изготовлены из высококачественного литого алюминия. Давление прижима щетки 27 кг, баки объемом 55 литров и рабочая ширина 51 см обеспечивают высокую эффективность поддерживающей уборки в общественных учреждениях, розничной торговле, здравоохранении или промышленности. Очень компактная конструкция, удобная четырехколесная система, а также встроенный тяговой привод обеспечивают легкость эксплуатации, маневренность и длительные интервалы уборки без переутомления оператора. Именно благодаря этим преимуществам машина BD 50/55 W Classic Bp – это очень привлекательное предложение для клининговых компаний.