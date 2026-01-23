Компактная поломоечная машина BD 50/60 C Ep Classic предлагает максимальную производительность при минимальном наборе основных функций. При разработке был урезан перечень сложных электронных и др. функций без потерь производительности и эффективности уборки. Система панели EASY делает машину простой и понятной в эксплуатации. Эта компактная машина очень маневренная и позволяет оператору смотреть на рабочую ззону вокруг машины. Кроме того, сетевая машина с дисковой щеткой - доступна по очень выгодной цене. Превосходно подходит, как для локальной быстрой уборки, так и для продолжительных работ.