Поломоечная машина BD 80/100 W Bp Pack Classic
Наша самоходная аккумуляторная поломоечная машина с ручным управлением BD 80/100 W Bp Pack Classic c рабочей шириной в 80 см и баками объемом в 100 литров гарантирует эффективную и длительную уборку. Машина поставляется не только с мощным бортовым аккумулятором, а также с совместимым зарядным устройством.
Наша самоходная аккумуляторная поломоечная машина с ручным управлением BD 80/100 W Bp Pack Classic поставляется не только с мощным бортовым аккумулятором, а также с совместимым зарядным устройством. Компоненты, подвергающиеся высоким нагрузкам, такие как всасывающая балка и дисковый щеточный узел, изготовлены из твердого литого под давлением алюминия и способны выдерживать самые высокие нагрузки. Мощный тяговый привод, который помогает без труда преодолевать уклоны, отличный обзор, а также простота управления способствуют повышению уровня удобства использования. Проверенный на практике пружинный механизм на задней стороне корпуса, обеспечивает простое повышение давления прижима щетки с 40 до 68 кг для удаления очень стойких загрязнений или удаления защитных покрытий, также как и регулировка скорости движения до 5 км/ч очень удобны для пользователя. Большая рабочая ширина в 80 сантиметров и баки объемом в 100 литров делают возможным длительную и эффективную очистку и обеспечивают производительность до 4800 м² в час. Продуманную концепцию управления дополняет адаптер Home Base, который позволяет перемещать ручной уборочный инвентарь, что способствует еще большей эффективности и значительному повышению комфорта для пользователя.
Особенности и преимущества
Надежные компоненты из высококачественного алюминияПрочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов. Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
2-ступенчатая регулировка давления прижима щетокПри необходимости нагрузка на пол может быть вручную увеличена с 40 кг (стандартное значение) до 68 кг. Низкое давление прижима щеток к полу оптимально для устранения незначительных загрязнений и очистки чувствительных поверхностей. Увеличенное давление прижима позволяет удалять стойкие загрязнения или изношенные защитные слои.
Эффективный тяговый двигатель мощностью 300 ВтМощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и в целом облегчает работу. Скорость движения изменяется при помощи удобно расположенного поворотного регулятора.
Цветовая кодировка элементов управления
- Хорошо заметные элементы управления ускоряют освоение машины и облегчают оператору выполнение работ.
Продуманная система перевозки уборочного инвентаря
- Возможность закрепления на корпусе машины ручного уборочного инвентаря (швабры, емкостей с чистящими средствами и т. д.).
Бюджетная машина из серии Classic
- Превосходное соотношение цена-производительность.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|810
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1090
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|100 / 100
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 4000
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2400
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 285
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 4,75
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Ширина разворота (мм)
|1650
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1900
|Полная нормативная масса (кг)
|435
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|110,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Батарея и зарядное устройство
- Закругленная всасывающая балка
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Подходит для поддерживающей уборки в торговых центрах, крупных сетевых магазинах, в аэропортах и промышленности.