Эта компактная и адаптивная моечная машина может быть использована в разных целях. Возможна уборка с низким уровнем шума в обоих направлениях. Особенностями устройства являются откидная нажимная ручка и легкосъемные резервуары, которые можно без проблем носить при помощи эргономичных ручек. Резервуары можно наполнять даже в низких раковинах. Щетки и всасывающие балки могут быть заменены в течение нескольких секунд без каких-либо инструментов.