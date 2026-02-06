Наш ручной аккумуляторный пылесос Karcher HV 1/1 Bp Fs гарантирует работникам исключительно быстрое и удобное выполнение небольших объемов уборочных работ. Типичными областями его применения являются очистка предметов обстановки, мягкой мебели и полов в узких помещениях. Легкий и компактный беспроводной аппарат приводится в действие аккумулятором Kärcher Battery Power+, обеспечивающим высокую силу всасывания и продолжительную работу от одного заряда. Входящие в комплект поставки насадки (для пола, щелевая, для мягкой мебели, поворотная насадка-кисть) и удлинительные трубки позволяют выполнять работы намного быстрее и удобней, чем при помощи обычного пылесоса с сетевым питанием. Кроме того, универсальный ручной аккумуляторный пылесос пригоден и для решения ряда других задач, в частности, для уборки в автомобиле или при выполнении небольших монтажных работ. Для этих сфер применения могут быть приобретены соответствующие комплекты принадлежностей.