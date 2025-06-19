PressurePro limpiador solar RM 99, 20l, 20l
Detergente biodegradable altamente eficaz y respetuoso con los materiales para la limpieza de instalaciones solares y fotovoltaicas sin dejar marcas ni residuos. Impide la formación de manchas de cal. Para todas las durezas del agua. Para la eliminación de suciedad incrustada como excrementos de pájaros, polen, hollín y polvo. También adecuado para marcos de aluminio.
Con una dosificación extremadamente baja (a partir del 0,125 %), asequible, con gran capacidad de limpieza e ideal en combinación con el Sistema iSolar de Kärcher: el limpiador para placas solares PressurePro RM 99 sabe convencer en la limpieza de todas las instalaciones solares y fotovoltaicas y de superficies acristaladas sin dejar marcas ni residuos. Biodegradable, altamente eficaz y respetuoso con los materiales, este detergente apto para cualquier dureza de agua elimina de forma eficaz y segura incluso suciedad resistente como excrementos de pájaros, polen, hollín y polvo. La fórmula innovadora y muy cuidadosa con los materiales del limpiador para placas solares PressurePro RM 99, adecuada también para marcos de aluminio, crea además una película homogénea cerrada sobre la superficie que evita la formación de manchas de cal y mejoras las propiedades de deslizamiento de los cepillos de limpieza: para una limpieza cuidadosa de la superficie sin necesidad de aclarado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|20
|Valor de pH
|9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|21,2
Propiedades
- Galardonado con el Pulire Innovation Award 2013
- Para eliminar sin esfuerzo la suciedad persistente y grasienta
- Previene las manchas de cal con cualquier dureza del agua, incluso sin necesidad de conectar un sistema de descalcificación de agua
- Limpieza con secado sin marcas
- Previene el ensuciamiento
- Sin dañar los módulos solares y fotovoltaicos, ni los recubrimientos de cristal y de plástico, ni los marcos de aluminio normal y anodizado
- tratamiento cuidadoso de la superficie gracias a la capacidad de deslizamiento mejorada de los cepillos de limpieza
- homologado por la DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
- Muy alto rendimiento
- Evacuación inocua en el sistema de canalización conectado a la depuradora municipal
- Fácilmente biodegradable (según la directiva de la OCDE)
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Instalaciones fotovoltaicas y solares