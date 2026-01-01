Curățarea și dezinfectarea regulată a adăpostului de porci reduce cantitatea de germeni și împiedică răspândirea bolilor de la o incintă la alta. Igiena creșterii porcilor este un pas important în prevenirea bolilor animalelor, cum ar fi pesta porcină africană. Aceasta afectează animalele sălbatice și domestice și este fatală.

Febra aftoasă este, de asemenea, foarte infecțioasă. Ea are consecințe economice grave în cazul apariției unui focar. Pentru a evita un focar, porcăriile, precum și echipamentele și mașinile care intră în contact cu animalele trebuie curățate și dezinfectate temeinic.

De asemenea, este important să se țină cont de igienă atunci când se transportă porci. Asigurarea curățeniei pe parcursul întregii călătorii previne transmiterea agenților patogeni între animale și oameni. Acest lucru este susținut în continuare de echipamente de curățare profesionale și de rutinele de curățare. Menținerea unor standarde ridicate de curățenie reduce probabilitatea apariției unui focar.