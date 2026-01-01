    Igiena în creșterea porcilor: ce trebuie avut în vedere

    Standardele ridicate de igienă sunt indispensabile pentru o creștere economică și ecologică a purceilor și a porcilor. Procedurile corecte de dezinfecție și curățare și echipamentul de curățare adecvat contribuie la prevenirea bolilor în creșterea porcilor. De asemenea, acestea sprijină în mare măsură biosecuritatea.

    Curățenia și igiena în creșterea porcilor

    Creșterea porcilor: protecție împotriva bolilor

    Curățarea și dezinfectarea regulată a adăpostului de porci reduce cantitatea de germeni și împiedică răspândirea bolilor de la o incintă la alta. Igiena creșterii porcilor este un pas important în prevenirea bolilor animalelor, cum ar fi pesta porcină africană. Aceasta afectează animalele sălbatice și domestice și este fatală.

    Febra aftoasă este, de asemenea, foarte infecțioasă. Ea are consecințe economice grave în cazul apariției unui focar. Pentru a evita un focar, porcăriile, precum și echipamentele și mașinile care intră în contact cu animalele trebuie curățate și dezinfectate temeinic.

    De asemenea, este important să se țină cont de igienă atunci când se transportă porci. Asigurarea curățeniei pe parcursul întregii călătorii previne transmiterea agenților patogeni între animale și oameni. Acest lucru este susținut în continuare de echipamente de curățare profesionale și de rutinele de curățare. Menținerea unor standarde ridicate de curățenie reduce probabilitatea apariției unui focar.

    Creșterea porcilor: rentabilitate

    Prevenirea bolilor contribuie la succesul economic al creșterii porcilor. De exemplu, utilizarea unui număr mai mic de medicamente reduce costurile veterinare, crescând veniturile. Nu trebuie uitată nici curățarea temeinică și regulată a silozurilor. Dacă reziduurile alimentare și mucegaiul ajung în hrana animalelor, acestea pot suferi de probleme de sănătate.

    Pierderile economice pot fi imense dacă riscul de boli nu este izolat și eliminat. Prin urmare, examinarea și curățarea consecventă garantează că astfel de probleme nu apar în creșterea porcilor și că animalele rămân sănătoase. La urma urmei, o sănătate mai bună a animalelor îmbunătățește bunăstarea generală a animalelor și creșterea zilnică în greutate.

    Sarcini de curățare în creșterea porcilor

    Curățarea și dezinfectarea adăposturilor de porci

    Prevenirea pestei porcine africane

    Prevenirea febrei aftoase

    Curățarea unei remorci pentru animale

    Curățarea silozurilor în agricultură

    Curățarea unei instalații de biogaz

    Curățarea depozitelor agricole

    Curățarea sistemelor solare și fotovoltaice

    Curățarea mașinilor și uneltelor agricole

    Digitalizarea în agricultură

