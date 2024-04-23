Nozzle kit 090 for Inno / Easy Set 700–1,000 l/h

Nozzle kit contains Kärcher power nozzles and nozzle inserts. For Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. For optimal foam system performance.

Kärcher nozzle kit 090 includes power nozzles and nozzle insert. Suitable for Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h for optimal foam system performance.

Specifications

Technical data

Flow rate (l/h) 700 - 1000
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0,1
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