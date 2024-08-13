Адаптер 1 M22AG-TR22AG
Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом
Этот адаптер позволяет соединять шланги высокого давления, оснащенные разъемом M 22 х 1,5, со шлангами высокого давления, оснащенными инновационным разъемом EASY!Lock. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|300
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,186