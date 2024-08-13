Этот адаптер позволяет соединять шланги высокого давления, оснащенные разъемом M 22 х 1,5, со шлангами высокого давления, оснащенными инновационным разъемом EASY!Lock. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.