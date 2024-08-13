Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали / пластмассы, 20 м
Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, а барабан – из пластмассы.
Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, а барабан – из пластмассы.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|20
|Температура (°C)
|макс. 150
|Макс. давление (бар)
|200
|Цвет
|черный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|13,15
Scope of supply
- Барабан для шланга
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.