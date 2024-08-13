Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, с поворотным кронштейном, 20 м

Автоматический барабан для шланга, из нержавеющей стали, с поворотным кронштейном.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 20
Температура (°C) макс. 150
Макс. давление (бар) 200
Масса (с упаковкой) (кг) 17,05

Scope of supply

  • Барабан для шланга

Видео

Принадлежности
Оригинальные запасные части

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