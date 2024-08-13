Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы, 20 м

Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из стали с порошковым покрытием, а барабан – из пластмассы.