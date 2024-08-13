Автоматический барабан для шланга, пластмассовый, со шлангом высокого давления, 15 м

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 15
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Масса (с упаковкой) (кг) 7,1

Scope of supply

  • Барабан для шланга
  • Шланг высокого давления

Видео

Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.