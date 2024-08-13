Шарнирный держатель сопла

Для труднодоступных мест: поворотный шарнир дает множество вариантов регулировки угла наклона до 120°. Просто соедините шарнир со струйной трубкой EASY!Lock аппарата высокого давления.

Благодаря множеству вариантов регулировки угла наклона до 120° с помощью шарнира вы можете легко почистить даже труднодоступные места. Этот аксессуар позволяет быстро и эффективно помыть автомобили, крупногабаритные транспортные средства, шасси, фасады зданий, крыши и многие другие. Шарнир легко и удобно соединятся со струйной трубкой EASY!Lock аппарата высокого давления.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар) 300
Температура (°C) макс. 155
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,5
Оригинальные запасные части

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