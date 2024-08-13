Шарнирный держатель сопла
Для труднодоступных мест: поворотный шарнир дает множество вариантов регулировки угла наклона до 120°. Просто соедините шарнир со струйной трубкой EASY!Lock аппарата высокого давления.
Благодаря множеству вариантов регулировки угла наклона до 120° с помощью шарнира вы можете легко почистить даже труднодоступные места. Этот аксессуар позволяет быстро и эффективно помыть автомобили, крупногабаритные транспортные средства, шасси, фасады зданий, крыши и многие другие. Шарнир легко и удобно соединятся со струйной трубкой EASY!Lock аппарата высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. рабочее давление (бар)
|300
|Температура (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,5
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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