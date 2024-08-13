Благодаря множеству вариантов регулировки угла наклона до 120° с помощью шарнира вы можете легко почистить даже труднодоступные места. Этот аксессуар позволяет быстро и эффективно помыть автомобили, крупногабаритные транспортные средства, шасси, фасады зданий, крыши и многие другие. Шарнир легко и удобно соединятся со струйной трубкой EASY!Lock аппарата высокого давления.