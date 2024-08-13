Телескопическая штанга TL 10 C
Изготовленная из карбона телескопическая штанга TL 10 C с максимальным радиусом действия 10 м снабжена практичными быстродействующими замками. Может применяться для решения разных задач: чистки фасадов, мойки окон или солнечных батарей.
Наряду с решением разных задач мойки окон, фасадов и солнечных батарей в режимах высокого или низкого давления,телескопическая штанга TL 10 C подходит и для уборки пылесосом, например удаления пыли с находящихся на большой высоте трубопроводов. Изготовленная и высококачественного углеродного волокна (карбона) и снабженная практичными быстродействующими замками с усилием зажима, легко регулируемым без применения инструментов, эта штанга, раздвигающаяся на длину до 10 м, впечатляет максимальной прочностью при минимальном весе. Защита от скручивания и поворотная опорная часть штанги повышают безопасность и удобство выполнения работ. При этом опорная часть снабжена крюком, позволяющим надежно закрепить ремень для переноски.
Особенности и преимущества
Широкие функциональные возможностиДля мойки окон, фасадов и панелей солнечных батарей при помощи осмотической воды. Для мойки высоким давлением или в режиме низкого давления с помощью щетки.
Максимальная эргономичностьЗащита от проворачивания сегментов штанги для удобной и безопасной работы. Быстродействующие замки для быстрого и легкого изменения рабочей длины штанги. Поворотная опорная часть для удобной работы.
Очень удобна в использованииИзменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов. С зажимами для закрепления водопроводного шланга с наружной стороны штанги. Опорная часть с крюком для прикрепления ремня и подвески.
Максимум безопасности
- Защита от случайного демонтажа штанги при помощи тактильных и визуальных ограничителей длины выдвигания секций.
- Неэлектропроводный нижний сегмент штанги.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина телескопической штанги (м)
|2,2 - 10
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Материал
|Карбон
|Elements
|7
|Соединительная резьба
|M 18
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,3
Scope of supply
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Регулировка усилия зажима без применения инструментов
- Крюк для шланга
- Ограничитель выдвигания
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Прекрасно подходит для мойки окон, фасадов и солнечных батарей
- Позволяет также очищать пылесосом высоко расположенные объекты