Удлиненная щелевая насадка

Модифицированная щелевая насадка очень большой длины отличается меньшей толщиной и повышенным удобством в работе. Она значительно облегчает очистку узких стыков, щелей и промежутков – как в салоне автомобиля, так и в доме. Эта насадка подходит ко всем бытовым многофункциональным пылесосам Kärcher.

Особенности и преимущества
Подходит для всех пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden
Модифицированная удлиненная щелевая насадка более узкой формы
Для тщательной очистки труднодоступных мест в автомобиле или доме
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,061
Масса (с упаковкой) (кг) 0,109
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 350 x 40 x 40
Области применения
  • Узкие промежутки
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Карманы в боковых дверях автомобиля