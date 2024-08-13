Модифицированная щелевая насадка очень большой длины отличается меньшей толщиной и повышенным удобством в работе. Она значительно облегчает очистку узких стыков, щелей и промежутков – как в салоне автомобиля, так и в доме. Эта насадка подходит ко всем бытовым многофункциональным пылесосам Kärcher.