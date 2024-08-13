Устройство для гидроабразивной очистки с регулятором расхода (без сопел)
Для добавления абразивного средства в струю высокого давления. Используется для удаления краски, ржавчины или окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. С функцией регулирования расхода
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|4,2
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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