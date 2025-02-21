Фильтр-мешки из нетканого материала KFI 357
Особо прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала KFI 357 позволяют без проблем собирать сухой и влажный мусор. Подходят к хозяйственным и бытовым моющим пылесосам Kärcher.
Чрезвычайно прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала KFI 357 обеспечивают эффективную фильтрацию пыли при высокой силе всасывания. Они также подходят для сложных условий применения, например, для сбора крупного и влажного мусора. Разработаны специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 и MV 3, а также для моющих пылесосов Kärcher SE 4, SE 4001 и SE 4002. Комплект поставки: 4 мешка.
Особенности и преимущества
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic,, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 , MV 3
Подходят к моющим пылесосам Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002
Трехслойный нетканый материал
- Обеспечивает высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли.
- Особо прочный на разрыв материал, прекрасно подходящий для интенсивной эксплуатации.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|4
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,094
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,175
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 200 x 12
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Сухой мусор
- Влажный мусор