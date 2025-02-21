Чрезвычайно прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала KFI 357 обеспечивают эффективную фильтрацию пыли при высокой силе всасывания. Они также подходят для сложных условий применения, например, для сбора крупного и влажного мусора. Разработаны специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 и MV 3, а также для моющих пылесосов Kärcher SE 4, SE 4001 и SE 4002. Комплект поставки: 4 мешка.