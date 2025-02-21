Комплект для мойки автомобиля

Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7

Комплект состоит из автомобильного шампуня 1 л., щетки для колесных дисков, универсальной щетки и струйной трубки Vario Power 360°. Идеально подходит для чистки автомобилей и мотоциклов.

Особенности и преимущества
Универсальная моющая щетка
  • Мягка щетина для очистки любых поверхностей
Автомобильный шампунь 3 в 1, 1 литр
  • Максимальная эффективность очистки
Щетка для мойки колесных дисков
  • Рспределение воды на 360° для труднодоступных мест
Трубка Vario Power Short 360°
  • Идеально для очистки труднодоступных мест
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 1,691
Масса (с упаковкой) (кг) 2,063
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 422 x 105 x 220
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Мотоциклы и мотороллеры
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026