Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus

С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.

Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus позволяет эффективно очищать большие площади на открытом воздухе, не разбрызгивая вокруг грязную воду. Вращающийся кронштейн с 2 соплами примерно на 50 % сокращает затраты времени в сравнении с чисткой при помощи обычной струйной трубки, а дополнительное мощное сопло обеспечивает тщательную очистку угловых и краевых участков. При этом встроенное промывочное сопло легко удаляет с очищенной поверхности отделенную грязь, исключая необходимость в дополнительной обработке. Регулировка расстояния между соплами и очищаемым объектом позволяет очищать не только каменные и бетонные, но и чувствительные (например деревянные) поверхности. Эффект подъемной силы, создаваемый вращающимся кронштейном, значительно облегчает перемещение приспособления. Удобный выбор функций осуществляется при помощи ножных выключателей, а для очистки вертикальных поверхностей (гаражных ворот и т. п.) предусмотрена практичная ручка. Приспособление совместимо с аппаратами высокого давления классов K 4 – K 7.

Особенности и преимущества
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus: Два вращающихся сопла
Два вращающихся сопла
Отличная производительность – идеально подходит для очистки больших площадей.
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus: Брызговик
Брызговик
Уборка без брызг
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus: Встроенное мощное сопло
Встроенное мощное сопло
Прекрасно подходит для аккуратной очистки в углах и по краям. Удобное переключение режимов работы ногой.
Встроенное промывочное сопло
  • Отделяемая грязь сразу смывается, благодаря чему не требуется заключительная промывка.
Настройка высоты
  • Изменение высоты установки сопел позволяет очищать различные поверхности.
  • Очистка чувствительных поверхностей
Рукоятка
  • Легкая очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
  • Очиститель поверхностей парит над полом и гарантирует идеальную чистоту
Полозья
  • При смывании загрязнений с поверхности приспособление скользит по ней.
Ножные выключатели
  • Легкое переключение между различными функциями.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 1,897
Масса (с упаковкой) (кг) 2,922
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 769 x 288 x 996

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Террасы
  • Гаражные ворота
  • Фасады небольших домов
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
