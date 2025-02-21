Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus
С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus позволяет эффективно очищать большие площади на открытом воздухе, не разбрызгивая вокруг грязную воду. Вращающийся кронштейн с 2 соплами примерно на 50 % сокращает затраты времени в сравнении с чисткой при помощи обычной струйной трубки, а дополнительное мощное сопло обеспечивает тщательную очистку угловых и краевых участков. При этом встроенное промывочное сопло легко удаляет с очищенной поверхности отделенную грязь, исключая необходимость в дополнительной обработке. Регулировка расстояния между соплами и очищаемым объектом позволяет очищать не только каменные и бетонные, но и чувствительные (например деревянные) поверхности. Эффект подъемной силы, создаваемый вращающимся кронштейном, значительно облегчает перемещение приспособления. Удобный выбор функций осуществляется при помощи ножных выключателей, а для очистки вертикальных поверхностей (гаражных ворот и т. п.) предусмотрена практичная ручка. Приспособление совместимо с аппаратами высокого давления классов K 4 – K 7.
Особенности и преимущества
Два вращающихся соплаОтличная производительность – идеально подходит для очистки больших площадей.
БрызговикУборка без брызг
Встроенное мощное соплоПрекрасно подходит для аккуратной очистки в углах и по краям. Удобное переключение режимов работы ногой.
Встроенное промывочное сопло
- Отделяемая грязь сразу смывается, благодаря чему не требуется заключительная промывка.
Настройка высоты
- Изменение высоты установки сопел позволяет очищать различные поверхности.
- Очистка чувствительных поверхностей
Рукоятка
- Легкая очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
- Очиститель поверхностей парит над полом и гарантирует идеальную чистоту
Полозья
- При смывании загрязнений с поверхности приспособление скользит по ней.
Ножные выключатели
- Легкое переключение между различными функциями.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,897
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,922
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|769 x 288 x 996
Видео
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы
- Гаражные ворота
- Фасады небольших домов
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.