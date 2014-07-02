Шланг высокого давления долговечный Longlife 400 - с двумя разъемами M22 х 1,5, длина 10 м, без шарнира, DN 8/155°C/400 бар. Долговечные шланги Longlife 400 с прочной резиновой оболочкой и двойным стальным армированием способны выдерживать давление до 400 бар. Данная модель может быть использована в качестве удлинительного шланга, расширяющего радиус действия аппарата, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт и мобильность для оператора, т.к. отпадает необходимость в транспортировке аппарата к месту мойки. Шланг предназначен для аппаратов модельного ряда прошлых лет (до 2015 года), имеющих разъем M22 x 1,5. Для соединения двух шлангов используется муфта.