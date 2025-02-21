Моечная головка HKF 30/14-E
Компактная моечная головка из нержавеющей стали для очистки бочек и других емкостей с отверстиями размером 65 мм и более. Отличается малым весом и постоянством частоты вращения за счет применения электродвигателя.
Компактная моечная головка подходит, в частности, для внутренней очистки бочек и других емкостей с отверстием диаметром 65 мм или более. Она приводится во вращение электродвигателем, включаемым в сеть переменного тока 24 В / 50/60 Гц. Низкое напряжение гарантирует высокий уровень безопасности эксплуатации моечной головки в условиях высокой сырости. Струи из сопел, вращающихся с постоянной скоростью вокруг 2 осей, достигают всех участков очищаемой емкости. Малый вес головки (4,9 кг) позволяет обойтись без дополнительных подвесных приспособлений. Головка может применяться при давлении до 140 бар, расходе воды до 3000 л/ч и ее температуре до 90 °C. Ее габаритная длина составляет 1256 мм, а глубина погружения – 915 мм. Моечная головка легко и удобно присоединяется к аппарату высокого давления с подогревом или без подогрева воды шлангом высокого давления.
Особенности и преимущества
Привод от электродвигателя 24 В / 50/60 Гц.Постоянная скорость вращения не зависит от давления и потока воды. Безопасное напряжение 24 В Повышенная безопасность труда.
Универсальные возможностиМедленное вращение и высокое рабочее давление для достижения оптимального результата чистки. Рассчитана на расход воды до 3000 л/ч и давление до 140 бар. Пригодность для внутренней очистки бочек, а также резервуаров средних или больших размеров.
Умный дизайнМаксимальное удобство работы и технического обслуживания. Простота в обращении: установка головки в емкость производится одной рукой. Стабильная частота вращения для достижения постоянных хороших результатов чистки.
Исполнение из нержавеющей стали (1.4301)
- Высококачественный материал для обеспечения долгого срока службы.
- Подходит для использования воды с добавкой чистящих средств Kärcher.
- Подходит для работы с температурой воды до 90 °C.
Легкий вес с компактными габаритами
- Универсальность и гибкость применения.
- Подходит для внутренней очистки емкостей с отверстиями диаметром 65 мм и более.
- Малый вес головки (лишь 4,9 кг) позволяет обойтись без дополнительных подвесных приспособлений.
Спецификации
Технические характеристики
|Разъем высокого давления
|G3/8″
|Привод
|Электрический
|Количество насадок (шт.)
|1 / 4
|Производительность (л/ч)
|3000
|Частота вращения (об/мин)
|19
|Монтажная длина (мм)
|915
|Напряжение (В)
|24
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Давление (бар)
|макс. 140
|Отверстие в емкости (мм)
|мин. 65
|Температура (°C)
|макс. 90
|Масса (кг)
|4,9
|Масса (с упаковкой) (кг)
|7,55
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1256
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Подходит и для очистки кубических контейнеров (IBC)
- Для внутренней очистки емкостей (в промышленности, на складах, в коммунальном хозяйстве)
- Для чистки емкостей в пищевой, косметической и химической промышленности
- Для чистки емкостей, используемых для транспортировки химических продуктов
- Для чистки емкостей, используемых для транспортировки пищевых продуктов
- Для чистки стационарных емкостей в пищевой и химической промышленности