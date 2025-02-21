Удлинительный шланг 3,5-метровой длины увеличивает радиус действия пылесоса, повышает свободу движений и тем самым значительно облегчает работу, особенно при чистке лестниц и уборке в салоне автомобиля. Он подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.