Бумажные фильтр-мешки для полотеров (3 шт)

3 сменных бумажных фильтр- мешка для полотера FP 303 . Надежно удаляет полировочную пыль. Фильтр-мешок для легкой установки и удаления.

3 сменных бумажных фильтр- мешка для полотера FP 303 . Надежно удаляет полировочную пыль. Фильтр-мешок для легкой установки и удаления.

Особенности и преимущества
См. объяснение в тексте
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет коричневая
Вес (кг) 0,088
Вес (с упаковкой) (кг) 0,145
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 180 x 160 x 7
Совместимая техника
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Created with AI (artificial intelligence)

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