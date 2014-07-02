Бумажные фильтр-мешки для полотеров (3 шт)
3 сменных бумажных фильтр- мешка для полотера FP 303 . Надежно удаляет полировочную пыль. Фильтр-мешок для легкой установки и удаления.
3 сменных бумажных фильтр- мешка для полотера FP 303 . Надежно удаляет полировочную пыль. Фильтр-мешок для легкой установки и удаления.
Особенности и преимущества
См. объяснение в тексте
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|коричневая
|Вес (кг)
|0,088
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,145
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 160 x 7