Полотер FP 303

With its high speed the FP 303 floor polisher contributes to perfect polishing results on all floors such as parquet, laminate, cork, stone, linoleum or PVC.

Красивый дом также включает в себя ухоженные полы. То, что раньше было сложным процессом, требующим большого количества ручных операций, теперь стало невероятно простым благодаря современному оборудованию. Благодаря высокой скорости полировальная машинка FP 303 обеспечивает идеальные результаты полировки таких полов, как паркет, ламинат, камень, пробка, линолеум или ПВХ. После разблокировки ножным выключателем устройство можно удобно включать и выключать, поворачивая ручку. Благодаря функции всасывания полировальная пыль убирается пылесосом. Также легко добраться до углов благодаря оптимизированной треугольной форме полировальной головки. А плоская полировальная головка позволяет полировать под мебелью. Эргономичная ручка гарантирует комфортную работу без утомления. Кабель можно просто и аккуратно уложить на катушке прямо на ручке. В комплект высококачественного текстильного мешка, который также прилагается, входит бумажный фильтр-мешок. Съемные полировальные подушечки можно хранить в отдельном отсеке для принадлежностей, чтобы сэкономить место. Колеса с плавным ходом гарантируют легкую и простую транспортировку FP 303.

Особенности и преимущества
Эргономичная рукоятка
Эргономичная рукоятка
Для качественной и легкой уборки
Хранение кабеля на рукоятке
Хранение кабеля на рукоятке
Два крюка позволяют легко намотать кабель для аккуратного хранения аппарата.
Высококачественная текстильная сумка, включает в себя отдельный отсек для принадлежностей
Высококачественная текстильная сумка, включает в себя отдельный отсек для принадлежностей
Возможность хранения принадлежностей
Плоская треугольная полировочная насадка
  • Для легкой полировки в углахи под мебелью
Поворотная ручка
  • Прибор может включаться и отключаться не наклоняясь вниз.
Транспортные колеса
Спецификации

Технические характеристики

Частота вращения (об/мин) 1000
Потребляемая мощность (Вт) 600
Рабочая ширина (мм) 290
Объем фильтр-мешка (л) 4
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,98
Вес (с упаковкой) (кг) 8,454
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 385 x 339 x 1162

Scope of supply

  • 3 полировальных пада: 3 шт.
  • Фильтр-мешок: Бумажный

Оснащение

  • Крепления для кабеля
  • Матерчатый мешок, с отделом для аксессуаров
Области применения
  • Вощеный деревянный пол
  • Лакированный паркет
  • Деревянные полы, обработанные маслом и воском
  • Ламинат
  • Каменные полы
  • Пробковые полы
  • Линолеум
  • Полы ПВХ
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

