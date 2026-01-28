Красивый дом также включает в себя ухоженные полы. То, что раньше было сложным процессом, требующим большого количества ручных операций, теперь стало невероятно простым благодаря современному оборудованию. Благодаря высокой скорости полировальная машинка FP 303 обеспечивает идеальные результаты полировки таких полов, как паркет, ламинат, камень, пробка, линолеум или ПВХ. После разблокировки ножным выключателем устройство можно удобно включать и выключать, поворачивая ручку. Благодаря функции всасывания полировальная пыль убирается пылесосом. Также легко добраться до углов благодаря оптимизированной треугольной форме полировальной головки. А плоская полировальная головка позволяет полировать под мебелью. Эргономичная ручка гарантирует комфортную работу без утомления. Кабель можно просто и аккуратно уложить на катушке прямо на ручке. В комплект высококачественного текстильного мешка, который также прилагается, входит бумажный фильтр-мешок. Съемные полировальные подушечки можно хранить в отдельном отсеке для принадлежностей, чтобы сэкономить место. Колеса с плавным ходом гарантируют легкую и простую транспортировку FP 303.