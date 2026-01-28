Menținerea unui interior curat și strălucitor nu a fost niciodată atât de ușoară! Lustruitorul de pardoseli FP 303 este partenerul perfect pentru a obține rezultate impecabile pe toate tipurile de pardoseli, inclusiv parchet, laminat, piatră, pluta, linoleum sau PVC. Cu o viteză impresionantă, acest aparat simplifică procesul de lustruire, eliminând efortul și timpul necesar. Porniți și opriți aparatul cu ușurință folosind comutatorul de picior, iar funcția de aspirare absoarbe praful rezultat pentru o experiență de lucru curată. Designul triunghiular permite accesarea ușoară a colțurilor, în timp ce mânerul ergonomic asigură confort și eficiență. Cu posibilitatea de depozitare ordonată a cablului și accesoriilor, acest lustruitor este practic și ușor de manevrat. Nu uitați să utilizați accesoriile de lustruire detașabile pentru un rezultat perfect. Transformați lustruirea pardoselilor într-o sarcină plăcută cu FP 303!