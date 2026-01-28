Aparat de lustruit podele FP 303

FP 303 contribuie la obținerea unor rezultate perfecte de lustruire a tuturor tipurilor de pardoseli, cum ar fi parchetul, laminatul, pluta, piatra, linoleumul sau PVC-ul.

Menținerea unui interior curat și strălucitor nu a fost niciodată atât de ușoară! Lustruitorul de pardoseli FP 303 este partenerul perfect pentru a obține rezultate impecabile pe toate tipurile de pardoseli, inclusiv parchet, laminat, piatră, pluta, linoleum sau PVC. Cu o viteză impresionantă, acest aparat simplifică procesul de lustruire, eliminând efortul și timpul necesar. Porniți și opriți aparatul cu ușurință folosind comutatorul de picior, iar funcția de aspirare absoarbe praful rezultat pentru o experiență de lucru curată. Designul triunghiular permite accesarea ușoară a colțurilor, în timp ce mânerul ergonomic asigură confort și eficiență. Cu posibilitatea de depozitare ordonată a cablului și accesoriilor, acest lustruitor este practic și ușor de manevrat. Nu uitați să utilizați accesoriile de lustruire detașabile pentru un rezultat perfect. Transformați lustruirea pardoselilor într-o sarcină plăcută cu FP 303!

Caracteristici si beneficii
Aparat de lustruit podele FP 303: Mâner ergonomic
Mâner ergonomic
Pentru curatare comoda si usoara
Aparat de lustruit podele FP 303: Depozitarea cablului direct pe maner
Depozitarea cablului direct pe maner
Depozitare usoara si compacta a cablului utilizand ambele carlige
Aparat de lustruit podele FP 303: Sac textil de înaltă calitate incl. Sertar accesorii separat
Sac textil de înaltă calitate incl. Sertar accesorii separat
Pentru depozitarea cu economie de spatiu a periilor de lustruire
Cap de lustruire triunghiular plat
  • Pentru lustruirea comoda in coltruri si sub mobila
Maner pivotant
  • Aparatul poate fi pornit sau oprit fara a fin nevoie de aplecare
Role de transport
  • Cu role ce se invart usor, curatitorul poate fi transportat fara mare effort

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul de rotaţii (rpm) 1000
Puterea motorului (W) 600
Lățime de lucru (mm) 290
Capacitatea sacului filtrant (l) 4
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Greutate fără accesorii (kg) 7
Greutate cu ambalaj (kg) 8,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 385 x 339 x 1162

Scope of supply

  • pad-uri de polisare: 3 Bucată
  • Sac de filtrare: Hârtie

Echipament

  • Depozitare cablu
  • Saci textili inclusiv pentru accesorii
Domenii de intrebuintare
  • Podele din lemn ceruit
  • Parchet lacuit
  • Podele din lemn cu finisaj cu ulei/ceara
  • Podele laminate
  • Podele din piatra
  • Podele din pluta
  • Podele din linoleu
  • Podele din PVC
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova