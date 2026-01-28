Aparat de lustruit podele FP 303
FP 303 contribuie la obținerea unor rezultate perfecte de lustruire a tuturor tipurilor de pardoseli, cum ar fi parchetul, laminatul, pluta, piatra, linoleumul sau PVC-ul.
Menținerea unui interior curat și strălucitor nu a fost niciodată atât de ușoară! Lustruitorul de pardoseli FP 303 este partenerul perfect pentru a obține rezultate impecabile pe toate tipurile de pardoseli, inclusiv parchet, laminat, piatră, pluta, linoleum sau PVC. Cu o viteză impresionantă, acest aparat simplifică procesul de lustruire, eliminând efortul și timpul necesar. Porniți și opriți aparatul cu ușurință folosind comutatorul de picior, iar funcția de aspirare absoarbe praful rezultat pentru o experiență de lucru curată. Designul triunghiular permite accesarea ușoară a colțurilor, în timp ce mânerul ergonomic asigură confort și eficiență. Cu posibilitatea de depozitare ordonată a cablului și accesoriilor, acest lustruitor este practic și ușor de manevrat. Nu uitați să utilizați accesoriile de lustruire detașabile pentru un rezultat perfect. Transformați lustruirea pardoselilor într-o sarcină plăcută cu FP 303!
Caracteristici si beneficii
Mâner ergonomicPentru curatare comoda si usoara
Depozitarea cablului direct pe manerDepozitare usoara si compacta a cablului utilizand ambele carlige
Sac textil de înaltă calitate incl. Sertar accesorii separatPentru depozitarea cu economie de spatiu a periilor de lustruire
Cap de lustruire triunghiular plat
- Pentru lustruirea comoda in coltruri si sub mobila
Maner pivotant
- Aparatul poate fi pornit sau oprit fara a fin nevoie de aplecare
Role de transport
- Cu role ce se invart usor, curatitorul poate fi transportat fara mare effort
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul de rotaţii (rpm)
|1000
|Puterea motorului (W)
|600
|Lățime de lucru (mm)
|290
|Capacitatea sacului filtrant (l)
|4
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|385 x 339 x 1162
Scope of supply
- pad-uri de polisare: 3 Bucată
- Sac de filtrare: Hârtie
Echipament
- Depozitare cablu
- Saci textili inclusiv pentru accesorii
Domenii de intrebuintare
- Podele din lemn ceruit
- Parchet lacuit
- Podele din lemn cu finisaj cu ulei/ceara
- Podele laminate
- Podele din piatra
- Podele din pluta
- Podele din linoleu
- Podele din PVC