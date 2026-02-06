Фильтр для всех зольных пылесосов Керхер

Прочный, плоско-складчатый фильтр специально для золы и сухой уборки. Для продолжительной очистки.

Прочный, плоско-складчатый фильтр специально для золы и сухой уборки. Для стабильной мощности .

Особенности и преимущества
Подходит к предлагаемым Kärcher пылесосам для сбора золы и сухого мусора AD 3, AD 2 и AD 4 Premium
Для длительного сохранения высокой силы всасывания
Лёгкая замена
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Белый
Вес (кг) 0,116
Вес (с упаковкой) (кг) 0,163
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 197 x 97 x 48
Совместимая техника
Области применения
  • Удаление золы
Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

