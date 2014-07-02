Грязевая фреза, 040

Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85°C

Грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. С длительным сроком службы за счёт керамических сопла/опорного кольца. Макс. 300 бар/30 МПа, 85 °C.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 300
Давление (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Размер сопла ( ) 40
Соединительная резьба M 18
Вес (с упаковкой) (кг) 0,57
Совместимая техника
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Created with AI (artificial intelligence)

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