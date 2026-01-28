Аппарат высокого давления HD 8/23 G Classic

Автономный, мобильный, мощный: аппарат высокого давления без подогрева воды HD 8/23 G Classic с прочным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и бензиновым двигателем. Для сложных задач очистки в строительстве, сфере коммунального хозяйства и агросекторе

Строительные площадки, общественные места, городские парки и зоны отдыха, места отдалённые от учреждений и зданий: везде, где нет внешних источников энергии для выполнения сложных задач очистки, наш аппарат высокого давления без подогрева воды HD 8/23 G Classic с бензиновым двигателем EU STAGE V – это прекрасный выбор. Благодаря потоку воды 800 литров в час, рабочему давлению 230 бар и прочному насосу с кривошипно-шатунным механизмом аппарат уверенно справляется с особенно сложными задачами очистки. HD 8/23 G Classic чрезвычайно удобен в эксплуатации, мобилен и легко транспортируется на машине. Оборудован эргономичной ручкой, практичным отсеком для хранения принадлежностей и колёсами, устойчивым к проколам. Аппарат также отличается различными эффективными системами защиты - большим водяным фильтром, термо- и предохранительным клапаном. Чтобы предотвратить повреждение в результате внешних воздействий, аппарат оснащён высокопрочной стальной трубчатой рамой.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 8/23 G Classic: Независимость
Независимость
Работа, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Удобный ручной пуск.
Аппарат высокого давления HD 8/23 G Classic: Высокая мобильность
Высокая мобильность
Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность Компактный аппарат, который особенно удобен при маневрировании в ограниченном пространстве. Превосходная мобильность, удобная транспортировка и компактное хранение - идеально вписывается в стандартный автомобиль.
Аппарат высокого давления HD 8/23 G Classic: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр. Насос с керамическими поршнями.
Возможность хранения аксессуаров
  • Крюк для подвешивания шланга и держатели для принадлежностей упрощают хранение и транспортировку.
  • Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 800
Рабочее давление (бар/МПа) 230 / 23
Макс. давление (бар/МПа) 280 / 28
Подвод воды 3/4″
Тип привода Бензин
Тип двигателя G300FA
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность Высота
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 50,92
Вес (с упаковкой) (кг) 58,96
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Мощное сопло
  • Фильтр для воды

Оснащение

  • Защитная рама (Cage)
  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Принадлежности
Чистящее средство
