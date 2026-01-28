Aparat de spalat cu presiune profesional HD 8/23 G Entry Class *EU
Aparat de curățat cu înaltă presiune HD 8/23 G dispune de o pompă robustă și motor pe benzină.
Șantierele de construcții, parcurile publice și alte locuri de utilizare, adesea îndepărtate: Oriunde nu există surse de alimentare externe disponibile pentru sarcinile dvs. de curățare solicitante, aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 8/23 G Classic cu motor EU pe benzină STAGE V este alegerea perfectă. Cu un debit de apă de 800 litri, o presiune de lucru de 230 bari și o pompă robustă realizează în mod fiabil sarcini de curățare și mai dificile. HD 8/23 G Classic este extrem de ușor de utilizat și ușor de transportat cu mașina, datorită mânerului ergonomic, depozitarea accesoriilor practice, dimensiunilor compacte și roților rezistente la perforare. Mașina impresionează, de asemenea, cu componente ușor accesibile, care sunt protejate eficient de un filtru mare de apă și de o supapă termică și de siguranță. Pentru a preveni deteriorarea rezultată din șocuri externe, mașina are un cadru din oțel.
Caracteristici si beneficii
IndependentaPermite independența surselor externe de energie. Respectă cerințele standardului privind emisiile de eșapament ETAPA V. Pornire manuală de tragere convenabilă.
Mobilitate crescutăRotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata Mașina compactă și subțire este, de asemenea, foarte ușor de manevrat în spații înguste. Pentru mobilitate excelenta, transport confortabil si depozitare in spatiu ingust - intra fara probleme intr-o masina normala
Durabil și robustUn cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă. Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Posibilitati de depozitare pentru accesorii
- Carlig de agatare furtun si suport accesorii pentru stocarea simpla si transport.
- Maner ergonomic si depozitare a furtunului
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|800
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|230 / 23
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|280 / 28
|Alimentare apa
|3/4″
|Angrenaj
|Benzina
|Tipul motorului
|G300FA
|numărul de utilizatori simultani
|1
|Mobilitate
|Ridicată
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|50,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|59
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: Standard
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Duză de putere
- Filtru de apă
Echipament
- Cadru de protectie Cage
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica