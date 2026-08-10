Комплект микроволоконных обтяжек для большой круглой щетки
2 обтяжки из микроволокна для большой круглой щетки, предназначенные для бережного удаления особенно стойких загрязнений на кухне и в ванной.
Комплект микроволоконных обтяжек используется для бережного удаления и впитывания грязи и жирных пятен. Идеально подходит для особо стойких загрязнений в ванных комнатах и на кухне. Без усилий удаляет даже стойкие пятна на конфорках.
Особенности и преимущества
Мягкая обтяжка из высококачественного микроволокна для большой круглой насадки
- Идеально подходит для бережной очистки очень стойких загрязнений на всех твердых поверхностях в кухнях и ванных комнатах.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Высококачественная микрофибра
- Подходит для машинной стирки при 60 ° C. Не используйте кондиционер для белья.
Мягкая обтяжка из высококачественного микроволокна для большой круглой насадки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,016
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,04
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 90 x 50
Совместимая техника
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Смеситель для умывальника / раковины
- Варочные панели
- Душевая кабина / ванна
- Холодильник (внутри / снаружи)
- Внутренности шкафов, ящиков
- Кухонные вытяжки
- з нержавеющей стали