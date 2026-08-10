Комплект микроволоконных обтяжек для большой круглой щетки

2 обтяжки из микроволокна для большой круглой щетки, предназначенные для бережного удаления особенно стойких загрязнений на кухне и в ванной.

Комплект микроволоконных обтяжек используется для бережного удаления и впитывания грязи и жирных пятен. Идеально подходит для особо стойких загрязнений в ванных комнатах и на кухне. Без усилий удаляет даже стойкие пятна на конфорках.

Особенности и преимущества
Мягкая обтяжка из высококачественного микроволокна для большой круглой насадки
  • Идеально подходит для бережной очистки очень стойких загрязнений на всех твердых поверхностях в кухнях и ванных комнатах.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Высококачественная микрофибра
  • Подходит для машинной стирки при 60 ° C. Не используйте кондиционер для белья.
Мягкая обтяжка из высококачественного микроволокна для большой круглой насадки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,016
Вес (с упаковкой) (кг) 0,04
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 90 x 90 x 50
Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Смеситель для умывальника / раковины
  • Варочные панели
  • Душевая кабина / ванна
  • Холодильник (внутри / снаружи)
  • Внутренности шкафов, ящиков
  • Кухонные вытяжки
  • з нержавеющей стали
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Created with AI (artificial intelligence)

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