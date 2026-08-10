Lavete microfibre perie rotundă mare
Două învelitori din microfibre pentru peria rotundă mare. Microfibră de înaltă calitate pentru o mai bună îndepărtare a murdăriei și rezultate strălucitoare cu peria rotundă mare.
Pentru desprinderea și colectarea mai eficientă a murdăriei și a grăsimii. Ideale pentru murdăria persistentă și deosebit de dificilă din băi și bucătării. Îndepărtează fără efort chiar și murdăria persistentă de pe plite.
Caracteristici si beneficii
Laveta moale pentru peria rotunda, din microfibra de calitate
- Ideală pentru curățarea delicată a murdăriei deosebit de persistente de pe toate suprafețele dure din bucătării și băi.
- Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Microfibre de înaltă calitate
- Potrivit pentru curățarea în mașina de spălat la 60°C. Nu utiliza balsam de rufe.
Laveta moale pentru peria rotunda, din microfibra de calitate
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|90 x 90 x 50
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe de lucru în bucătărie
- Chiuvetă
- Plite
- Cabină de duș / cadă
- Frigider (interior/ exterior)
- Interiorul dulapurilor, sertarelor
- Hote de evacuare
- Oțel inoxidabil