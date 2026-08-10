Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix

2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволоконные салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, удобно закрепляемые застежкой-липучкой и снимаемые без контакта с грязью.

Набор салфеток для чистки пола EasyFix включает в себя две очень прочные, износостойкие салфетки из высококачественного микроволокна. Для получения превосходных результатов гигиенической очистки твердых полов - даже углы и труднодоступные места легко могут быть очищены. Благодаря системе застежки-липучки салфетка для пола из микроволокна легко прикрепляется к насадке для пола пароочистителя. После чистки салфетку для пола из микроволокна можно снять с насадки для пола EasyFix без контакта с грязью: просто наступите на язычок, прикрепленный к салфетке, и потяните насадку для пола вверх.

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучка
  • Легко прикрепите салфетку для чистки пола к насадке простым нажатием на нее.
  • Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
  • Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,07
Вес (с упаковкой) (кг) 0,111
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 112 x 18
Области применения
  • Твердые полы
  • Кафель
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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