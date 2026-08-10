Set lavete microfibră pentru duza de podea EasyFix

Laveta poate fi schimbată fără a intra în contact cu murdăria. Datorită sistemului de prindere cu scai, laveta este usor de atasat si de indepartat de pe duza de podea EasyFix.

Setul de lavete din microfibră EasyFix pentru curățarea podelei include două lavete de pardoseală foarte rezistente, realizate din microfibră de înaltă calitate. Pentru rezultate excelente de curatare si de igiena a podelelor dure, chiar și colțurile și marginile sunt curățate fără efort. Datorită sistemului de prindere cu saci, laveta din microfibră poate fi fixată rapid și ușor pe duza de podea a aparatului de curățat cu abur, apăsați pur și simplu laveta pe duza EasyFix și este gata de utilizare. După curățare, laveta de podea din microfibră poate fi îndepărtată fără a avea contact cu murdăria.

Caracteristici si beneficii
Microfibre de înaltă calitate
  • Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
  • Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Sistem comod de fixare cu scai
  • Ușor de atașat laveta de curățare la duza apăsând pur și simplu pe ea.
  • Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului
Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei
  • Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus.
Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea
  • Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 345 x 112 x 18
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Faianță
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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