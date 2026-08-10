Setul de lavete din microfibră EasyFix pentru curățarea podelei include două lavete de pardoseală foarte rezistente, realizate din microfibră de înaltă calitate. Pentru rezultate excelente de curatare si de igiena a podelelor dure, chiar și colțurile și marginile sunt curățate fără efort. Datorită sistemului de prindere cu saci, laveta din microfibră poate fi fixată rapid și ușor pe duza de podea a aparatului de curățat cu abur, apăsați pur și simplu laveta pe duza EasyFix și este gata de utilizare. După curățare, laveta de podea din microfibră poate fi îndepărtată fără a avea contact cu murdăria.