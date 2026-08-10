Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix Mini
2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволоконные салфетки для пола к насадке для пола EasyFix Mini, удобно закрепляемые застежкой-липучкой и снимаемые без контакта с грязью.
Набор салфеток для чистки пола EasyFix Mini включает в себя две очень прочные, износостойкие салфетки из высококачественного микроволокна. Для получения превосходных результатов гигиенической очистки твердых полов - даже углы и труднодоступные места легко могут быть очищены. Благодаря системе застежки-липучки салфетка для пола из микроволокна легко прикрепляется к насадке для пола пароочистителя. После чистки салфетку для пола из микроволокна можно снять с насадки для пола EasyFix Mini без контакта с грязью: просто наступите на язычок, прикрепленный к салфетке, и потяните насадку для пола вверх.
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучка
- Легко прикрепите салфетку для чистки пола к насадке простым нажатием на нее.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Язычок на салфетке для мытья пола
- Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,056
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,096
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|273 x 112 x 16
Совместимая техника
Области применения
- Твердые полы
- Кафель
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)