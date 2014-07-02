Насадка-кисть DN35

Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70х45 мм. Только для пылесосов CV и NT.

Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70х45 мм. Только для пылесосов CV и NT.

Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Количество (шт.) 1
Ширина (мм) 70
Цвет Черный
Вес (кг) 0,056
Вес (с упаковкой) (кг) 0,056
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 115 x 50 x 70

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