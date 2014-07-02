Pensula de aspirare diametru35
Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.
Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Lățime (mm)
|70
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|115 x 50 x 70
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